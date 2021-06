De organisatie van de Leidse Christelijke Kampeervereniging (LCKV) heeft besloten een deel van de vakanties te annuleren. De maatregelen rondom het coronavirus zorgen ervoor dat de kampen voor jongeren van dertien jaar en ouder niet kunnen doorgaan.

De LCKV organiseert elk jaar zo'n veertig jeugdvakanties. Daar komen jaarlijks ruim zestienduizend kinderen op af.

Het bestuur van LCKV heeft de afgelopen periode veelvuldig gesprekken met corona-experts gevoerd. Deze experts kwamen onder anderen uit de gemeente Leiden, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de GGD.

Samen hebben zij gekeken naar de mogelijkheden voor de komende zomer. Hieruit volgde dat het haast onmogelijk is om alle kampen te laten doorgaan.

De vakanties voor kinderen tot twaalf jaar kunnen wel doorgang vinden, omdat de wetgeving meer toelaat voor kinderen in deze leeftijdscategorie. De stafleden hoeven namelijk geen 1,5 meter afstand te houden bij kinderen tot twaalf jaar. De onderlinge afstand met de oudere kinderen is niet haalbaar.

Het bestuur hield in maart al enigszins rekening met het moeten schrappen van een deel van de vakanties. De inschrijvingen gingen al ruim twee maanden later open dan normaal, in de hoop op meer duidelijkheid vanuit de regering. Mede daarom besloot de organisatie een tweedeling te maken tussen kampen voor kinderen tot en met twaalf jaar en jongeren van dertien jaar en ouder.

LCKV bestond in 2020 honderd jaar. De in 1920 opgerichte vereniging hoopte dit feestelijk te vieren, maar moest de vakanties en festiviteiten noodgedwongen annuleren. Dit jaar wil de organisatie alsnog aandacht aan het jubileum besteden. Zo vinden er verschillende activiteiten plaats en lanceert LCVK eigen merchandise.