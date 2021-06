De gemeente Leiden stelt de komende vijf jaar vijf daken beschikbaar aan coöperatie Zon op Leiden. Het burgerinitiatief mag daar zonnepanelen op plaatsen.

Zon op Leiden wil zelf nog eens vijf extra daken van formaat vinden. Op die manier ontstaat er al snel plek voor duizenden nieuwe zonnepanelen in de stad.

Deze 'Green Deal' werd woensdag ondertekend door wethouder Fleur Spijker (Duurzame verstedelijking) en voorzitter van Zon op Leiden Jeroen Schrama. De Green Deal maakt straks tien zonnedaken mogelijk, bijvoorbeeld op dak van basisschool de Arcade op de Octavialaan 61. Hier worden na dakwerkzaamheden ongeveer 350 zonnepanelen geplaatst. Als het aan Schrama ligt, komt ook het dak van het verbouwde stadhuis straks vol te liggen met zonnepanelen.

Zon op Leiden legt al langer zonnepanelen op grote daken in Leiden. Het eerste zonnedak van de coöperatie ligt sinds 2018 op de sporthal Houtkwartier. Dat collectieve zonnedak telt 504 zonnepanelen en voorziet zevenenzestig Leidse huishoudens van stroom. Leidenaren die zelf geen ruimte hebben om zonnepanelen te plaatsen kunnen de zonnepanelen kopen. "Onze zonnedaken zijn populair", zegt Schrama. "We hebben een flinke wachtlijst met enthousiaste Leidenaren."

Voor Spijker is de Green Deal een nieuwe stap om van Leiden in 2050 een aardgasvrije stad te maken. Met die ambitie zet de gemeente al langer in op isoleren, besparen en opwekken van schone stroom. "Mijn motto is: op ieder dak een zonnepaneel", zegt Spijker. Maar of dat ook geldt voor het dak van het historische stadhuis, blijkt nog maar de vraag. "Ik denk vooral aan daken die wat platter zijn", reageert ze op het idee van Zon op Leiden.