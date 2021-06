Aan de Agatha van Alkemadestraat in Leiden zijn woensdagmiddag twee elektrische fietsen in vlammen opgegaan. De brandweer rukte met spoed uit, omdat de fietsen tegen de gevel van een woning stonden. De brand is niet overgeslagen.

Met behulp van een touw met daaraan enkele haken wisten de agenten de fietsen van de woning vandaan te trekken. De brandweer wist de brand daarna snel te blussen. Daarna is er een nacontrole uitgevoerd in de woning en zijn de accu's van de fietsen in een bak met water gelegd om te koelen.

De schade aan de woning bleef gelukkig beperkt tot het raamkozijn. Wel zijn beide elektrische fietsen door de brand volledig verwoest.

Kortsluiting is de oorzaak van de brand.