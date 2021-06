De gemeente Leiden heeft te weinig aandacht voor sport in de toekomst. Dat zegt de Leidse Sport Federatie (LSF) woensdag in reactie op de Omgevingsvisie 2040, waar de gemeente aan werkt. Volgens de LSF is het tijdens de coronacrisis gebleken hoe belangrijk het is voor mensen om in de buurt te kunnen bewegen.

"De gemeente wil heel veel huizen gaan bouwen, maar al die nieuwe mensen moeten ook ergens kunnen sporten. Daar is nu nog te weinig aandacht voor", zegt LSF-voorzitter Paul Goulmy.

In de Omgevingsvisie wordt vastgelegd hoe de gemeente de ruimte in de stad in 2040 wil gebruiken. De eerste versie is af en nu mag iedereen reageren op wat er eventueel aan moet veranderen.

"Het is nu onze beurt om advies te geven", zegt Goulmy. "Het is belangrijk dat er in de visie plek wordt ingeruimd voor sport. Natuurlijk kan er tussen nu en 2040 nog van alles gebeuren waardoor de gemeente van deze visie af moet wijken, maar in grote lijnen wordt het wel de basis voor de ontwikkeling van de stad."

Een grote wens van de LSF is een vaste sportnorm. "We zouden af moeten spreken om per inwoner een bepaald aantal vierkante meter voor sport te reserveren." De gemeente Amsterdam heeft al zo'n norm, maar in de praktijk blijkt die lastig te halen.

Voor Goulmy is dat geen reden om het niet te doen. "Door een vast aantal vierkante meter per persoon af te spreken, wordt het makkelijker om extra ruimte voor sport vrij te maken. Als we op voorhand zeggen dat het niet gaat lukken, wordt het sowieso niks."