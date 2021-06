Oranje-internationals Luuk de Jong en Cody Gakpo figureren in een campagne om twintigduizend stamceldonoren te werven. Nog steeds zijn er in Nederland te weinig - met name mannelijke - donoren ingeschreven voor stamceldonatie. Via de campagne De Match van je Leven zetten beide voetballers zich in opdracht van de Stichting Matchis uit Leiden in om dit probleem aan te pakken.

Matchis werft continu mensen om zich te laten registreren als stamceldonor. Er is vooral behoefte aan jonge en mannelijke donoren tussen de 18 en 35 jaar. Onderzoek wijst namelijk uit dat stamcellen van deze groep patiënten een hogere kans op genezing bieden.

Cruciaal voor de genezingskans is de match tussen cellen van de patiënt en die van de donor. Zo'n match doet zich niet zo gauw voor. Daarom zijn er veel potentiële stamcelgevers nodig. De campagne is opgezet door het eveneens Leidse reclamebureau Hart Voor De Zaak, dat daarvoor de samenwerking zocht met sportmarketingbureau Triple Double.

Met het feit dat een goede match moeilijk is te vinden, heeft zowel De Jong als Gakpo persoonlijk ervaring. Bij PSV-aanvaller Gakpo is sprake van een ernstige bloedziekte in zijn familie. Sevilla-spits De Jong kent het probleem door de acute leukemie waarmee perschef Thijs Slegers van PSV (waar De Jong ook gespeeld heeft) te maken kreeg.