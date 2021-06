Een ontploffende rookpot heeft maandagavond tijdens een brandoefening voor spanning in de Stationspleintunnel in Leiden gezorgd. Om 20.00 uur sloot de organisatie beide tunnelbuizen tijdelijk af voor verkeer.

Een uur later begon de oefening met het in brand steken van een geprepareerde auto in een van de tunnels. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen om de auto te blussen en de situatie onder controle te krijgen.

Diverse waarnemers en camera’s legden de handelingen van de brandweer en politie tijdens de actie zorgvuldig vast. Binnenkort worden de resultaten met de betrokkenen partijen besproken.

Na ruim anderhalf uur werd de oefening beëindigd. Enige tijd later was de tunnel weer beschikbaar voor het verkeer.