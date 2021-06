De antieke salonboot De heere Schouten gaat zaterdag 12 juni weer in de vaart. Het voetveer, dat normaal gesproken over Het Joppe vaart, moest vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen een jaar aan de kant blijven.

Het bootje is in eerste instantie alleen voor groepen tot maximaal acht personen af te huren voor vaartochtjes over de Kagerplassen. Het is de bedoeling dat de reguliere dienstverlening vanaf 16 juli wordt hervat.

Dan worden passagiers weer overgezet van de steiger aan het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn naar de Zwanburgerpolder en de Tengnagel. Ook de opstapplaats aan de Tengnagel bij de Merenwijk in Leiden wordt dan in gebruik genomen.