De politie heeft zondagavond een wietkwekerij in een flatwoning aan de Titus Brandsmalaan in Leiden Zuidwest ontmanteld. In het pand waren ongeveer driehonderd planten aanwezig, verdeeld over twee kamers.

Een zogeheten hennepteam van de politie heeft alle kweekmaterialen uit de woning gehaald en in beslag genomen. Ook zijn alle planten ter plaatse vernietigd.

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.