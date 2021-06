Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft gereageerd op het ongeluk op de Steenstraat waarbij zaterdag een zevenjarig meisje om het leven kwam. "Het heeft iedereen heel erg geraakt", aldus Lenferink.

Het meisje fietste rond 13.00 uur met haar ouders in de Steenstraat. Vermoedelijk viel ze toen ze ter hoogte van de Beestenmarkt moest uitwijken voor een plotseling openslaande autodeur van een stilstaande taxi. Ze kwam terecht onder een bus die langsreed en overleed kort daarna.

"Laten we voorlopig vooral stil zijn en meeleven met het verdriet van de diep ongelukkige ouders, familieleden en vrienden. Ik heb de ouders zondag gesproken en gevoeld hoezeer hen dit aangrijpt. Ik heb aangeboden hen waar mogelijk te helpen in deze vreselijk tijd", zegt de burgemeester.

Lenferink vindt het heel begrijpelijk dat ook omstanders emotioneel zeer getroffen zijn door de gebeurtenissen en dat er allerlei vragen zijn over hoe het heeft kunnen gebeuren. "Daarvoor moeten we echter het onderzoek van de politie afwachten en niet alvast gaan speculeren over de toedracht", zegt Lenferink.