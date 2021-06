Een fietser is zaterdag even na 13.00 uur omgekomen bij een aanrijding met een lijnbus in Leiden. Het slachtoffer is een kind.

De aanrijding gebeurde op de Steenstraat, direct naast de drukke zaterdagmarkt. Daardoor zagen veel mensen het ongeluk gebeuren.

De plek van het ongeval is direct door de hulpdiensten afgeschermd. Eerst met een laken, later werden er hekken met zwart zeil neergezet.

De straten in de omgeving zijn afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht.