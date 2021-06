Werkgroep Leidse Sterrewacht (WLS), de Leidse Sterrewacht, Kaiser en Camras uit Dwingeloo zenden op donderdag 10 juni om 11.00 uur live de zonsverduistering uit op YouTube die op het noordelijk halfrond plaatsvindt.

In Nederland gaat het om en gedeeltelijke zonsverduistering, maar in Canada is mogelijk zelfs de 'ring van vuur' te zien als de maan de zon bijna volledig blokkeert.

In Canada zijn drie mensen aanwezig om opnamen te maken van de volledige zonsverduistering die rond 11.45 uur Nederlandse tijd plaatsvindt. Naast de verduistering zelf worden er ook presentaties en video's getoond en verhalen verteld die met de zon te maken hebben. De uitzending duurt tot 12.30 uur.

De zonsverduistering op 10 juni is de eerste zonsverduistering sinds maart 2015 die zichtbaar is vanuit Nederland. De maan schuift vanaf 11.18 uur langzaam tussen de aarde en de zon. In Nederland is te zien dat de maan de noordelijke rand van de zon bedekt. Het maximum vindt plaats om 12.22 uur. Dan is 29 procent van de middellijn van de zon door de maan bedekt. Om 13.31 uur is de zonsverduistering weer voorbij.

De livestream is hier te volgen.