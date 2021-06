De Hortus Botanicus in Leiden heeft op proef een tweede ingang. Tot 1 september kunnen bezoekers op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag aan de achterkant, bij de Sterrenwachtlaan, naar binnen.

Tegelijkertijd wordt de beplanting bij een deel van het Singelpark dat langs de nieuwbouwhuizen aan de Sterrenwachtlaan loopt, veranderd om mensen te ontmoedigen langs het water te gaan zitten.

Het veranderen van de beplanting stond al op de planning: "Bewoners van de huizen direct aan het water hadden overlast van mensen die het park als strandje gingen gebruiken", zegt de woordvoerder van de universiteit. "Daarbij maakten ze lawaai en lieten ze hun afval achter. We hebben de nieuwe beplanting nu vervroegd aangelegd, zodat het water lastiger te bereiken is."

Volgens andere buurtbewoners zou de universiteit het bezoek aan het bewuste stuk Singelpark actief ontmoedigen met de aangepaste beplanting en door het hek om het park al om acht uur 's avonds dicht te doen.

'Iedereen is welkom, maar het is geen strandje'

De universiteit geeft zelf geen antwoord op de vraag waarom het hek al om 20.00 uur dichtgaat. Wel zegt de woordvoerder dat dit binnenkort verandert: "Uit gesprekken met bewoners blijkt dat ze het prima vinden als het park 's zomers langer open is. Daarom is het hek vanaf 21 juni tot 23.00 uur open."

Iedereen is welkom in het stukje Singelpark, benadrukt de universiteit: "Als je daar wil lopen, zitten op een bankje of picknicken ben je welkom. Maar het is geen strandje, dus de strook direct aan het water is geen verblijfplaats."

De universiteit is niet bang dat het openen van de achteringang van de Hortus tot nieuwe overlast rond de Sterrenwachtlaan zal leiden. "Het is een openbaar park, dus als daar veel mensen lopen, is dat niet erg."