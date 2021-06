Joost Bleijie is voor de tweede keer gekozen als lijsttrekker van het CDA in Leiden. De geboren en getogen Leidenaar voert de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 aan.

De Leidse afdeling van het CDA bracht het nieuws donderdag naar buiten. Bleijie is blij dat hij de de fractie opnieuw mag leiden: "De afgelopen vier jaar heb ik de fractie met veel plezier en energie geleid. Ik ben erg blij dat de Leidse CDA'ers wederom hun vertrouwen in mij uitspreken."

Bleijie pleit voor wijken die schoner, groener en kindvriendelijker zijn: "Het CDA wil zich de komende jaren hard maken voor schone, veilige kindvriendelijke wijken waar drugscriminaliteit wordt aangepakt, afval in de prullenbak verdwijnt en er meer ruimte voor groen is."

Ook wil Bleijie de woningnood aanpakken: "Het CDA wil bouwen voor gezinnen, starters en ouderen. In een goed functionerende woningmarkt zijn de woningen betaalbaar en hebben Leidenaren de keuze om op zichzelf te gaan wonen, een gezin te starten en te verhuizen. Naast appartementen bouwen we dus ook betaalbare eengezinswoningen in Leiden."

Daarnaast is omkijken naar elkaar ook belangrijk voor hem: "Zorgen voor elkaar. Leidse (sport)verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel in de vervulling van die taak. Zij moeten wat het CDA betreft meer ruimte en waardering krijgen. De gemeente moet het hun vooral makkelijk maken. Dus: minder regels, vergunningen en ingewikkelde gemeentelijke procedures."

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen die bepalen welke partijen de komende vier jaar in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.