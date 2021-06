Tanja Elstgeest zal interim-directeur Oskar Brandenburg vanaf juli opvolgen als nieuwe directeur van Museum De Lakenhal in Leiden.

Elstgeest had ruim tien jaar de leiding over het Productiehuis Rotterdam, een onderdeel van Theater Rotterdam. Ook werkte ze als artistiek producent bij De Veenfabriek in Leiden.

"Het museum onderging de afgelopen jaren een grote renovatie en kreeg een prachtige herinrichting. Het is een eer om vanuit deze rijke basis programma’s te gaan maken die voortbouwen op de richting die het museum al insloeg", aldus Elstgeest.

Zaterdag 5 juni opent Museum De Lakenhal voor het eerst de deuren weer na de lockdown.