De directeur van GGD Hollands Midden Sjaak de Gouw is tevreden met de vaccinatiecijfers van de afgelopen periode, zei hij woensdag in een radioprogramma van Omroep West. Volgens De Gouw is met name het vertrouwen in het vaccinatiebeleid in de laatste periode enorm gestegen.

"De opkomst is echt boven verwachting. Mensen horen het van hun medemens. Tuurlijk gaan er soms dingen mis en die komen dan in sociale media, maar over het algemeen zijn mensen erg tevreden als ze langskomen", aldus de directeur.

De Gouw wil zich nu gaan richten op risicogroepen, zoals daklozen en personen met een migratieachtergrond. "We werken samen met buurthuizen en bibliotheken om mensen uit te nodigen en ze voor te lichten. We zijn ook bezig met een videoboodschap voor de moslimgemeenschap."