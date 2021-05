De gemeente Leiden organiseert volgende week maandag samen met de brandweer en de politie vanaf 20.00 uur tot middernacht een brandoefening in de Stationspleintunnel. De tunnel is daarom in die periode in beide richtingen afgesloten.

De brand wordt nagebootst met onschadelijke rook. Het doel van de brandoefening is om de interactie tussen lokale hulpdiensten en de technische uitrusting in de tunnel te testen.

In de omgeving van de tunnel zijn de sirenes van arriverende hulpdiensten hoorbaar en mogelijk het inschakelen van het ventilatiesysteem in de tunnel. Ook kan er rook uit de tunnel komen.

Omwonenden worden deze week op de hoogte gesteld met een bewonersbrief. De busbanen en fietspaden in de buurt van de tunnel blijven gewoon open. Ook voetgangers kunnen gerust langs de tunnel lopen.