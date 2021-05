De Leidse moskee Imam Malik blijft langer dicht vanwege het grote aantal besmettingen bij de achterban. Het gebedshuis is nu tot ten minste zondag 13 juni gesloten, zo liet het bestuur zondag weten.

Imam Malik sloot op 17 mei de deuren na een corona-uitbraak. In de afgelopen tijd is gebleken dat het aantal besmettingen binnen de geloofsgemeenschap groter is dan eerst werd gedacht.

Het bestuur van de moskee heeft daarom besloten de deuren langer dicht te houden.