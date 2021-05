Het team van Zorg en Zekerheid Basketball maakt aanstaande zondag per boot een zegetocht door het centrum van Leiden. Met twee sloepen, aangeboden door wethouder Paul Dirkse (Sport), varen de landskampioenen tussen 12.00 en 14.00 door de grachten.

De gemeente Leiden heeft speciale toestemming verleend aan ZZ Leiden om het kampioenschap op deze manier met de supporters te vieren.n

"We willen alle supporters wel verzoeken om de 1,5 meter afstand goed in acht te nemen tijdens de feestelijkheden", laat de club weten.

Wie zondag een plek op het terras in de buurt van de Beestenmarkt, de Rijn, de Oude Rijn, de Herengracht en de Nieuwe Rijn reserveert, kan de coronaproof huldiging zien. Wie niet in de gelegenheid is om de stad in te gaan, kan tussen 12.00 uur en 14.00 uur afstemmen op nieuwspartner Sleutelstad. Via radio en televisie doen zij verslag van de vaartocht.