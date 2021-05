De Universiteit Leiden wil het komende collegejaar weer "als normaal" studenten verwelkomen op de campus. "Het basisbesluit is dat we op 1 september gewoon weer helemaal open gaan", zei voorzitter van het college van bestuur Annetje Ottow dinsdag in de Universiteitsraad.

In het overleg met het college van bestuur werd ook duidelijk dat studenten zich later dan gedacht kunnen inschrijven via het nieuwe studentenportaal en de app van de Universiteit Leiden.

De geplande datum van de livegang van het digitale studentenportaal was de start van het komende collegejaar. Studenten kunnen nu pas vanaf het tweede semester gebruikmaken van deze nieuwe omgeving om zich in te schrijven voor vakken en examens.

Tot die tijd kunnen zij zich inschrijven via uSis of via de onderwijsadministratie. Dit is voor veel studenten nog een inefficiënt, ingewikkeld en onduidelijk proces.

Rector Hester Bijl laat weten dat deze vertraging geen consequenties heeft voor het inschrijfproces. "In november denken we het studentenportaal goed ingericht te hebben. Het is niet haalbaar om dit voor het eerste semester te doen", aldus Bijl.