De basketballers van ZZ Leiden zijn nog één overwinning van de landstitel verwijderd. De ploeg van coach Geert Hammink won dinsdag ook de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs tegen Heroes Den Bosch: 82-89.

ZZ Leiden kan zich donderdag al verzekeren van de landstitel. De ploeg speelt dan de derde wedstrijd tegen Den Bosch in de eigen Vijf Meihal. Leiden had zondag al de eerste wedstrijd gewonnen met 112-87 en leidt nu met 2-0 in de best-of-fiveserie.

Den Bosch begon de tweede wedstrijd, die het thuis mocht spelen, nog wel goed. Na het eerste kwart stonden de Brabanders met 19-16 voor en ook halverwege was er nog een voorsprong voor Den Bosch: 41-39.

In het tweede gedeelte van de wedstrijd maakte Leiden echter het verschil. De bezoekers wonnen het derde kwart met 14-26, kwamen op een 55-65-voorsprong en gaven dat in het laatste kwart niet meer uit handen.