Op het dak van een woning aan de Korte Mare in Leiden is dinsdagavond brand uitgebroken. De brandweer had het vuur binnen een half uur geblust.

De brand werd rond 19.30 uur ontdekt. De brandweer kwam met twee tankautospuiten en een autoladder ter plaatse. De straat werd door de politie afgezet.

De brand zou ontstaan zijn door laswerkzaamheden bij de buren. De bewoners stonden tijdelijk buiten op straat, maar konden al snel weer terug naar hun woning.