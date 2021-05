In een afvalcontainer naast een bedrijfspand aan de Gerrit van der Veenstraat in Leiden heeft dinsdagmiddag een korte brand gewoed.

Ondanks de snelle inzet van de brandweer is de schade aan en in het pand groot. De brand die in de container is begonnen, sloeg over naar het bedrijfsgebouw.

Na het bluswerk heeft de brandweer het pand geventileerd. De oorzaak van de brand is niet bekend.