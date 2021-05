Sporthal De Bloemerd in Leiderdorp is maandagochtend in gebruik genomen als priklocatie tegen het coronavirus. Er is ruimte om zo'n achttienhonderd mensen per dag te vaccineren.

"In de eerste twee weken benutten we deze capaciteit nog niet volledig. Dat komt doordat er niet voldoende vaccin beschikbaar is. Zodra er meer vaccin geleverd wordt, kunnen wij snel opschalen en op volle kracht draaien", zei de GGD bij de opening.

Op de nieuwe locatie worden mensen geprikt met het Pfizer-vaccin. In de toekomst komen daar mogelijk nog andere vaccins bij. Met het openen van de locatie in Leiderdorp komt de maximale regionale capaciteit van GGD Hollands Midden op achttienduizend vaccinaties per dag te liggen.

In principe kan iedereen in Nederland zelf kiezen op welke vaccinatielocatie hij of zij gevaccineerd wil worden. De GGD verwacht dat in de praktijk vooral mensen die in Leiderdorp wonen voor De Bloemerd zullen kiezen.

Ook voor mensen uit Leiden is het een uitkomst, want die moeten soms lang wachten tot ze gevaccineerd kunnen worden en krijgen zelden het aanbod om verder te reizen naar bijvoorbeeld Voorburg.