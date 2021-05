De basketballers van ZZ Leiden hebben zondag de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs voor het landskampioenschap gewonnen. De ploeg van coach Geert Hammink was in eigen huis met 112-87 veel te sterk voor Heroes Den Bosch.

ZZ Leiden schoot uit de startblokken tegen Heroes Den Bosch en stond na het eerste kwart al met 32-13 voor. Gedurende het tweede kwart kwamen de Bosschenaren wat terug, waardoor het verschil halverwege een stukje kleiner was: 57-42.

In het tweede gedeelte van de wedstrijd liep Leiden weer verder uit. Het verschil was helemaal gemaakt toen Den Bosch-speler Miha Lapornik uit het veld werd gestuurd vanwege het slaan van een tegenstander.

Op het hoogtepunt had Leiden een voorsprong van 36 punten. Den Bosch kon dat verschil nog wel verkleinen, maar een wonderlijke comeback zat er geen moment meer in.

Leiden leidt in de strijd om de landstitel met 1-0 in de best-of-fiveserie. De play-offs gaan dinsdag verder met de tweede wedstrijd, die afgewerkt wordt in Den Bosch.