Ruim tweehonderd wapens zijn afgelopen week ingeleverd in het kader van de wapeninleveractie DropIt van de politie-eenheid Den Haag, waaronder ook de Leidse regio valt.

Iedereen kon zonder strafrechtelijke gevolgen wapens afstaan. Slag- en steekwapens konden worden ingeleverd op het bureau. Vuurwapens werden op afspraak door de politie thuis opgehaald.

"Deze zijn allemaal van de straat, en dat is waar we dit voor doen", zegt agent Tom Scheepmaker. De laagdrempeligheid en garantie dat er geen boete voor het bezit van de wapens uitgedeeld zou worden, zorgden volgens Scheepmaker voor het succes van de actie. "Makkelijker kan niet. Je gaat naar binnen, container open, mes erin en je bent weer weg."

Vuurwapens waarmee delicten zijn gepleegd kunnen niet straffeloos worden ingeleverd. "De actie is geen vrijbrief voor criminelen. De vuurwapens worden allemaal onderzocht", zegt Scheepmaker.

"We schieten ermee en bekijken de kogels. Als blijkt dat ze bij een delict betrokken zijn geweest, nemen we zeker contact op met de persoon die hem heeft ingeleverd en kan hij of zij worden vervolgd. Alleen het bezit van de wapens wordt tijdens de actie niet bestraft."

Voor de Leidse regio was DropIt de eerste wapeninleveractie die de politie organiseerde. In Den Haag gebeurde dit al een keer eerder, in 2006. Beide acties worden door de politie als zeer succesvol bestempeld. "Dit gaan we zeker nog eens doen", zegt de politie.