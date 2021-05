Mensen in Leiden kunnen binnenkort niet meer terecht bij het openbare toilet aan de Aalmarkt. Dat wordt volgens afspraak met de buurtbewoners weer verwijderd, laat de gemeente weten.

Dat betekent niet dat mensen niet meer naar het toilet kunnen tijdens een bezoek aan de stad. De HogeNood-app is voor Leiden helemaal bijgewerkt. In deze app zijn alle openbare en opengestelde toiletvoorzieningen te vinden.

Nu de horeca overdag weer geopend is en meer voorzieningen open zijn, zijn er meer toiletten beschikbaar voor bezoekers. De afgelopen tijd heeft de gemeente contact gehad met ondernemers en andere organisaties die hun toiletten hebben opengesteld voor passanten via de HogeNood-app.

In Leiden zijn veertig toiletvoorzieningen in de app aangemeld. Voor ieder toilet is aangegeven of deze toegankelijk is voor mindervaliden, of het mogelijk is om een baby te verschonen en of het om alleen een urinoir gaat. Ook worden de toiletten gewaardeerd met een aantal sterren en wordt vermeld of er kosten aan het toiletbezoek zijn verbonden.