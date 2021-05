Na het succes van De Buurt 1.5 vorig jaar zomer, krijgt het concept dit jaar een vervolg. De zomerse hotspot moet wederom een echte stadsoase in Leiden worden. De exacte openingsdatum hangt nog wel af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De Buurt was er voor het eerst in 2016. De stadsoase vlakbij Leiden Centraal was een plek voor muziek, terras en cultuur. Vorig jaar kwam de organisatie met de Buurt 1.5 bij het Pesthuis. Organisator Bas Schreuder: "Het was eigenlijk een knipoog naar de anderhalvemetersamenleving. Voor ons was het vanwege corona ook niet helemaal een echte tweede editie, dus zo konden we er mooi op inhaken."

Net als vorig jaar vindt De Buurt plaats bij het Pesthuis. Schreuder: "Veel mensen kennen het als de oude ingang bij Naturalis, maar deze plek gaat echt ontwikkeld worden. Er komt een foodhall, meerdere cultuurzalen. Er gaat van alles gebeuren! Het moet eigenlijk het nieuwe pareltje worden van het Leiden Bio Science Park. Een mooie plek voor ons."

Er zijn komende zomer ook genoeg nieuwe elementen. Zo zal onder andere het festivalterras een nieuw uiterlijk krijgen. "Dit jaar zullen we ook iets meer de focus leggen op sport en spel. Vanwege de coronakilo's en de bomvolle sportzomer is het leuk om daarop in te spelen. Zo komen er bijvoorbeeld grote speelhallen. "

Het is momenteel nog niet duidelijk vanaf wanneer De Buurt zijn deuren opent. De organisatie is mede afhankelijk van de maatregelen omtrent het coronavirus. Schreuder hoopt zo snel mogelijk open te kunnen, maar ziet half juni als een realistisch moment. "Vanaf dan zijn we er weer tot drie oktober!"