Twee auto's zijn woensdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Willem van der Madeweg in Leiden. Eén slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Een auto vloog uit de bocht en kwam via de middenberm en een lantaarnpaal op de andere weghelft tot stilstand tegen een tegemoetrijdende auto.

De politie had de weg in beide richtingen tijdelijk afgesloten zodat ambulancemedewerkers samen met de brandweer eerste hulp konden bieden aan de inzittenden van de auto's.

Onderzoek moet uitwijzen waarom de auto uit de bocht vloog.