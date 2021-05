Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt een relaxruimte voor jongvolwassenen met kanker. In de zogeheten chillroom kunnen de jongeren samen sporten, ontspannen en chillen om de periodes tussen de behandelingen draaglijker te maken.

Het LUMC krijgt 10.000 euro van Danone Zuivel om de chillroom in te richten. Het zuivelbedrijf heeft het geld ingezameld met een sponsorloop, waarbij 1 euro werd neergeteld voor elke afgelegde kilometer. In totaal werd een bedrag van 5.000 euro opgehaald. Het zuivelbedrijf heeft dit bedrag verdubbeld.

Drie medewerkers van de afdeling Oncologie van het LUMC, de oprichters van het project voor de speciale kamer, werden verrast met de cheque. "Hier kunnen we zo veel mee doen voor het inrichten van een mooie chillroom op onze afdeling. Het zou het verblijf van onze patiënten tussen de chemokuren door veel prettiger en aangenamer maken", aldus Ashley Somers, projectmanager van de chillroom van het LUMC.

Voorafgaand aan de challenge werden de 54 Danone-medewerkers die deelnamen, ingedeeld in vier teams. Ieder team vertegenwoordigde een goed doel. Het team met het grootste aantal afgelegde kilometers won, waarna het totaal ingezamelde bedrag ook naar het goede doel van het winnende team ging.



Matt Jazayeri, directeur van Danone Zuivel, vindt de winst groot. "Enerzijds werden onze medewerkers gestimuleerd om sportief en in teamverband te bewegen. Dat zorgde voor extra sociale contacten tussen de medewerkers. Daarbovenop komt dan nog het geweldige bedrag dat men wist in te zamelen voor het LUMC."