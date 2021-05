De moskee het Islamitische centrum Imam Malik, in Leiden-Noord is voor twee weken gesloten. Het bestuur waarschuwt voor een oplopend aantal coronabesmettingen onder bezoekers. Het dagelijks bestuur van de moskee, onder wie de imam, zit sinds zondagavond uit voorzorg in quarantaine.

Vorige week nam de GGD contact op met het Islamitische centrum Imam Malik omdat de moskee besmette bezoekers bleek te hebben gehad. Tijdens het vrijdaggebed is direct aandacht besteed aan de situatie en zijn mensen opgeroepen om zich direct te laten testen als ze klachten hebben. Ook zijn bezoekers die buiten het gezin het Suikerfeest hebben gevierd, opgeroepen uit voorzorg in quarantaine te gaan.

De eerste indrukken van het bestuur zijn dat er geen grote uitbraak is sinds de sluiting van de moskee. "We hoorden dat een aantal mensen ziek was. De GGD bleek nog niet op de hoogte van die besmettingen. Dat was niet vreemd vond de GGD. Hun bron- en contactonderzoek loopt meestal een paar dagen achter, vertelden ze ons. We denken dus redelijk zicht op de situatie te hebben en we verwachten dat het met een sisser afloopt", vertelt woordvoerder Abdelhammid Bouzzit.

"Er mogen versoepelingen zijn, corona is nog niet voorbij. Daar moet iedereen zich bewust van zijn." Het moskeebestuur vraagt mensen die positief testen toestemming aan de GGD te geven om deze informatie met de moskee te delen. Zo wil het bestuur van de moskee inzicht krijgen in het aantal besmettingen.