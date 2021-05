Naast het skatepark in Merenwijk in Leiden komt een aantal nieuwe speeltoestellen te staan. Scholieren van basisscholen De Tweemaster en De Meerpaal kunnen hier gebruik van maken in de tijd dat hun schoolplein vanwege een verbouwing tijdelijk niet beschikbaar is.

De twee basisscholen krijgen een nieuw schoolgebouw. Gedurende de bouw staan er noodlokalen op het schoolplein en kunnen kinderen daar dus niet spelen. Daarom werd het skatepark als optie genoemd om een vervangend schoolplein bij te creëren.

Dat nieuws werd aanvankelijk niet goed ontvangen door de gebruikers van het skatepark. Het is daar vaak druk, en gebruikers van het skatepark verwachtten dat hun mogelijkheden beperkt zouden worden als er een schoolplein zou komen.

Om zo min mogelijk hinder voor de skaters te veroorzaken worden de speeltoestellen; twee tuimelrekken, een tafeltennistafel en twee voetbaldoelen, nu naast het skatepark op een grasveld geplaatst. Daarnaast mogen de skaters een les 'hoe je te gedragen in het skatepark' op de scholen komen geven.

Mogelijk wordt het skateparkgedeelte in Merenwijk uitgebreid, omdat er steeds meer scholieren komen. De vertegenwoordigers van de scholen, de gemeente en de skaters hebben daarover met elkaar gesproken.

Het echte schoolplein van de twee basisscholen wordt in 2023 weer in gebruik genomen, als het nieuwe schoolgebouw af is.