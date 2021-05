Bij farmaceut Apotex Nederland aan de Archimedesweg in Leiden is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur zou zijn ontstaan in een zuurkas in het laboratorium.

De brandweer kreeg rond 16.00 uur een melding over de brand. Ook de politie en ambulance zijn ter plaatse. Vanaf de straat zijn grijze rookpluimen te zien.

De hulpdiensten doen momenteel onderzoek naar wat de beste manier is om het vuur uit te krijgen, omdat er bij de brand mogelijk chemicaliën zijn vrijgekomen.