Tien openbare afvalbakken in de Herenstraat en Doezastraat in Leiden worden door negen Leidse kunstenaars omgebouwd tot kunstwerken. Ook kinderen van groep 7a van de Lucas van Leydenschool in Leiden hebben hieraan meegewerkt. De organisatie wil hiermee aandacht vragen voor het zwerfafvalprobleem.

Het project Walk of Waste Leiden wordt op vrijdag 28 mei officieel geopend door wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks). Walk of Waste Leiden is gebaseerd op een gelijknamig project in Nijmegen waar al eerder 24 afvalbakken zijn getransformeerd tot kunstobjecten.

De kunstafvalbakken worden één of twee dagen voor de opening op 28 mei op straat geplaatst in Leiden. De creaties zullen ongeveer een jaar blijven staan. Daarna krijgen de kunstwerken een nieuwe bestemming.

Volgens Ferry Rigault, de initiatiefnemer van het project, is het doel om het zwerfafvalprobleem onder de aandacht te brengen en om de straat op te fleuren. "Ik hoop dat de mensen straks worden gestimuleerd om afval in de kleurrijke bakken te gooien, in plaats van op straat."

"Zwerfafval is namelijk een groot probleem voor zowel de mens als het milieu. Dat wilde ik met dit project onder de aandacht brengen. Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk dat de straat er gezelliger uit komt te zien. Vandaar dat het een kunstproject is geworden met een maatschappelijk thema", aldus Rigault.