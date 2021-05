Het verkopen en gebruiken van lachgas wordt verboden binnen de gemeente Leiden. Dat heeft het college op 11 mei besloten.

"Lachgas kan tot grote gezondheidsschade leiden, en zowel de verkoop als het gebruik leiden regelmatig tot grote overlast", licht burgemeester Lenferink toe. "De Rijksoverheid vindt het lastig om hier beleid voor te maken, maar lokaal hebben we wat meer vrijheid." Lenferink kondigde het verbod maandag al aan tegen Sleutelstad.

"Het past in de landelijke drugswetgeving. Die is primair gericht op de volksgezondheid, maar daarnaast ook op het voorkomen van criminaliteit. Drugshandel is namelijk een belangrijke inkomstenbron voor criminelen."

Het verbod geldt voor het totale grondgebied van de gemeente Leiden.