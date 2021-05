Stichting Dierenlot mag de Dierenambulance Regio Leiden niet gebruiken om donaties te werven. Voorzitter Jaap van Meijgaarden eist van Dierenlot dat de Google-advertenties, waarin gesuggereerd wordt dat de Leidse dierenambulance geholpen is met een donatie aan Dierenlot, worden verwijderd.

In de advertenties wordt volgens Van Meijgaarden ten onrechte gesteld dat je met een donatie aan Dierenlot dieren in nood in de Leidse regio steunt. "Van het geld dat Dierenlot van bewoners uit onze regio ontvangt, komt geen cent bij ons terecht", zegt Van Meijgaarden.

De Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel Regio Leiden heeft zich bewust niet bij Dierenlot aangesloten, meldt Van Meijgaarden.

Zij wil namelijk niet geassocieerd worden met een stichting waarvan de twee directeuren in 2019 voor een functie van 32 uur per week 93.400 euro en 123.062 euro verdienden. De stichting raakte al eerder in opspraak door deze hoge salarissen.

'Directieleden van Dierenlot krijgen te hoge vergoeding'

In een uitgebreide verantwoording op de website legt Stichting Dierenlot uit dat de bedragen marktconform zijn voor extern ingehuurde mensen. Dat wordt vanwege de flexibiliteit verkozen boven het aanstellen van mensen in vaste dienst. Dierenlot was telefonisch niet bereikbaar om te reageren op de kwestie.

Van Meijgaarden vindt dat de Leidse dierenambulance met de advertenties wordt benadeeld. "Door de suggestie te wekken dat men onze dierenambulance steunt - wat in werkelijkheid niet het geval is - worden wij financieel geraakt. Omdat wij voor 80 procent van onze uitgaven afhankelijk zijn van bijdragen van particulieren komt dit des te harder aan."

De Leidse stichting ontvangt regelmatig telefoontjes van mensen. "Wij steunen jullie al, wij hebben jullie op tv gezien", zeggen ze dan. "Als we dan doorvragen, blijkt men Dierenlot te steunen, want ook in hun tv-commercials wekken zij ten onrechte de indruk dat zij alle dierenambulances in het land steunen. Dat is niet het geval."