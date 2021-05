Het Hoogheemraadschap van Rijnland waarschuwt zwemmers niet overal zomaar een duik te nemen. Het beste is om te zwemmen op een van de officiële zwemlocaties. Deze plekken worden tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot en met 1 oktober minimaal één keer in de twee weken gecontroleerd op ziekteverwerkkende bacteriën en blauwalgen.

De waterkwaliteit van zwemwater kan in een warme periode snel veranderen. "Het is verstandig om voor het zwemmen de actuele informatie te bekijken op www.zwemwater.nl", zegt een woordvoerder van Rijnland. Ook staan er bij de zwemlocatie informatieborden met daarop de actuele waterkwaliteit.

Hoewel het weer op dit moment niet optimaal is voor een verfrissende duik, is de waterkwaliteit in de Leidse regio momenteel goed. Toch kan warm weer ervoor zorgen dat er blauwalgen gaan groeien. Het inslikken daarvan kan maag- en darmklachten opleveren.

De meeste zwemwaterlocaties zijn verboden voor honden. Op locaties waar honden wel zijn toegestaan, is het verstandig hen niet te laten zwemmen indien een negatief zwemadvies of waarschuwing geldt. Dit geldt ook voor andere plekken waar blauwalgen of dode dieren in het water aanwezig zijn. De dode dieren zijn mogelijk besmet met botulisme.