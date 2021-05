Aan de plannen voor drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden is bijna niks veranderd ondanks dat bewoners massaal bezwaar maakten. Zij dienden 182 zienswijzen in tegen het project genaamd LEAD.

De ingediende zienswijzen en beantwoording daarvan beslaan 665 pagina's.

Veel bezwaren gaan over de hoogte van de torens: "LEAD domineert het uitzicht", "het is te hoog en te massaal" en "het past niet binnen de hoogbouwvisie". Andere bezwaren gaan over de gevolgen voor de verkeerssituatie op de Willem de Zwijgerlaan of over de parkeerdruk in de buurt.

Achter de overgrote meerderheid van de punten staat het woordje 'geen'. Dat wil zeggen dat de gemeente wel de verplichte reactie geeft, maar verder niet veel verandert in de plannen. "We passen alleen wat details aan", zegt wethouder Fleur Spijker (Bouw). Ze bevestigt dat ze niks gaat veranderen aan de hoogte en de parkeerdruk.

Nu de zienswijzen zijn beantwoord, gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad. Als die er in de komende maanden mee instemt, kan in principe worden begonnen met de bouw.

Het project LEAD gaat om drie torens van 115 en 65 meter hoog die goed zijn voor 580 woningen. Het zou in één keer het hoogste punt van Leiden worden. Onder de torens komen een parkeergarage met 347 plekken en 1.700 plekken voor fietsen.

Via inspraakrondes en een referendum probeerden bewoners de plannen te veranderen. Het referendum kwam er niet en ook de inspraakrondes leverde weinig op. Toen het bestemmingsplan ter inzage lag, probeerden bewoners opnieuw hun bezwaren te uiten. Het zorgde voor 182 zienswijzen, waarvan een enkele 143 pagina's en 309 vragen besloeg.