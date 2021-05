De bouw van de studentencampus More in Leiden, die goed is voor ruim duizend huurwoningen, gaat komende zomer van start.

De Chinese projectontwikkelaar Yisheng Development werkt samen met de architectenbureaus Paul de Ruiter en VenhoevenCS.

De campus komt in het gebied tussen de Plesmanlaan en de Einsteinweg en heeft een oppervlakte van 64.000 vierkante meter. De oplevering staat gepland voor het begin van het collegejaar 2023/2024.

In het Leidse entreegebied moeten zo'n elfhonderd huurwoningen en een groot hotel komen. Deze zijn voornamelijk bedoeld voor studenten en expats. Daarnaast komen er meerdere collectieve ruimtes voor onder meer winkels, horeca en dakterrassen.

Daar kunnen bewoners studeren en winkelen. Het gebied moet op deze manier een levendig karakter krijgen. Doordat bijna de gehele campus uit een autovrij gebied bestaat, is er veel ruimte om te fietsen en te wandelen. Aan beide kanten van More komen wel parkeergarages.

In het ontwerp is veel ruimte voor duurzaamheid. Zo komen op de hoge daken meerdere zonnepanelen. Hiernaast wordt sedum geplaatst. Deze gewassen zorgen voor een betere isolatie van het huis en houden de daken met zonnepanelen koel.

Op de campus komt een grote hoeveelheid beplanting. Verspreid over de campus komen veel verschillende soorten bomen. Daarnaast is er op de lagere daken plaats voor tuinen en kassen. De ontwikkelaar wil ook de gevels laten begroeien. Op deze manier moet het project de biodiversiteit gaan bevorderen.