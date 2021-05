De beelden van de man die een 56-jarige vrouw uit Leiden oplicht door middel van WhatsApp-fraude zijn dinsdag in het programma Team West vrijgegeven.

Het slachtoffer kreeg op 30 maart een WhatsApp-bericht van een voor haar onbekend nummer. Degene die het stuurde beweerde de dochter van de vrouw te zijn. De vrouw werd in de berichtjes verzocht met spoed een aantal rekeningen te betalen. Het gaat om een bedrag van 2.750 euro.

Vlak nadat het geld werd overgemaakt, is het opgenomen bij een automaat in Rotterdam. De verdachte is daarbij duidelijk in beeld gekomen.