De Leidse politiearchieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn vanaf deze dinsdag digitaal te doorzoeken. Onder de naam Dossier 071 heeft Erfgoed Leiden en Omstreken inzichtelijk gemaakt wat er tussen 1940 en 1945 in de stad is gebeurd.

De politiearchieven vormen een belangrijke bron voor de reconstructie van de gebeurtenissen in Leiden en Katwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral de dag- en nachtrapporten van de politie geven een tijdsbeeld van de oorlogsperiode.

Aan de hand van uniek fotomateriaal, getuigenverklaringen, politieaantekeningen en persoonlijke verhalen maakt Dossier 071 de gebeurtenissen inzichtelijk.

In het tweejarige project Dossier 071 zijn als eerste de dag- en nachtrapporten van de Leidse politie tot en met 1941 onder handen genomen. In die rapporten staan de meldingen die binnenkwamen op het politiebureau in Leiden. Alle pagina's uit deze rapporten zijn gescand en vrijwilligers hebben de informatie thuis overgetypt en toegevoegd aan de database.

Het dossier bevat dagelijkse én aan de oorlog gerelateerde gebeurtenissen, zoals burenruzies, onverwachte bevallingen, zedenmisdrijven, geweld door Duitse militairen, vluchtpogingen en verzetsactiviteiten.

Alle archieven tot en met 1945 zijn gescand en inmiddels digitaal te doorzoeken. Nog niet alle mogelijkheden om de informatie te filteren, zoals zoeken op onderwerp of locatie, werken volledig. Daar werken de vrijwilligers nog aan.