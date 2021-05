Ook mindervalide mensen kunnen binnenkort terecht op een openbaar toilet in het centrum van Leiden. Op de Aalmarkt ter hoogte van de Catharinabrug gaat de gemeente een extra openbaar toilet plaatsen die toegankelijk is voor mensen met een beperking.

D66 en de VVD - met steun van de PvdA, Partij Sleutelstad en de SP - dienden hierover een motie in, die donderdag werd aangenomen. Ze pleitten voor een extra toegankelijk openbaar toilet in het centrum van Leiden. Ook moet er vaker gewezen worden op het bestaan en de locatie van de openbare toiletten.

De discussie rondom beschikbare openbare toiletten is niet nieuw. Sinds de coronacrisis en de horecasluiting zijn er nog maar weinig toiletten beschikbaar. D66-raadslid IJsbrand Olthof en VVD'er Tom Leest stelden het gebrek aan openbare toiletten al eerder aan de orde in de gemeenteraad. Hoewel de horeca weer is geopend, is de onderliggende problematiek nog niet van de baan.

In het centrum van Leiden zijn er weinig toegankelijke toiletten voor mindervaliden. Momenteel hebben zij de keuze tussen Leiden Centraal Station en de parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt, waarvan bezoekers aangeven dat de toiletten niet erg schoon zijn. De beheerders van de parkeergarages worden daarom gewezen op hun verantwoordelijkheid om voor schone wc's te zorgen.