Het Wijkcomité Tuinstad-Staalwijk wil inzicht krijgen in problemen met de veiligheid van de fietsronde bij de Herenstraat in Leiden. Daarom heeft het wijkcomité een meldpunt op de eigen website geopend.

De Herenstraat in de wijk Tuinstad-Staalwijk is een belangrijke verkeersroute voor voetgangers, fietsers en auto's. Een klein jaar geleden kwam er een fietsrotonde die de fietsers voorrang moest geven.

Vanaf de singel tot de nieuwe rotonde liggen er klinkers. Na het kruispunt met de Koninginnelaan loopt de straat door als asfaltweg en doorgangsroute naar de Vrijheidslaan. Op dat kruispunt de weggebruikers samen.

De fietsrotonde die de Herenstraat en de Koninginnelaan verbindt, moest de verkeerssituatie veiliger maken. Maar direct na de aanleg werden in korte tijd al enkele (bijna-)ongelukken gemeld.

De gemeente nam extra maatregelen, maar toch lijkt de situatie nog niet veilig genoeg. Tijd voor een eigen onderzoek, vindt het wijkcomité. Het comité vraagt naar de ervaringen van mensen die een (bijna-)ongeluk hebben gezien of meegemaakt. Met deze gegevens in de hand wil het wijkcomité met de gemeente Leiden praten over oplossingen.