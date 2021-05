De Europaweg in Leiden is tot maandagmiddag in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De provincie Zuid-Holland voert herstelwerkzaamheden aan het asfalt uit.

Door de vorstperiode waren gaten en scheuren in het asfalt ontstaan en dat leverde een onveilige situatie op.

Bij de werkzaamheden wordt eerst de oude asfaltlaag verwijderd. Vervolgens wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht.

Door de afsluiting is het op verschillende wegen in de stad een stuk drukker dan normaal. Met name op het Levendaal en de Hoge Rijndijk stond het verkeer zaterdagmiddag al behoorlijk vast.