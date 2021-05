De gemeente Leiden heeft zaterdagmiddag opgeroepen om niet meer naar het centrum van de stad te komen. "Als je je bezoek kunt uitstellen, doe je inkopen dan op een rustiger moment."

Op de druktekaart is te zien dat het op sommige plekken in de binnenstad te druk is. Andere plekken worden als 'best druk' aangemerkt.

De gemeente Leiden stelde als voorzorgsmaatregel op de verwachtte drukte al eenrichtingsverkeer in tussen 12.00 en 17.00 uur op de Kuiperssteeg en Donkersteeg.

Vorig jaar werd de Haarlemmerstraat twee keer afgesloten omdat het te druk was en mensen geen 1,5 meter afstand konden houden.

Sinds de komst van de druktekaart richt de gemeente zich meer op de communicatie om te voorkomen dat dat weer moet gebeuren.

