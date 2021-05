Bij bibliotheek BplusC kunnen mensen die vragen hebben over de coronaprik langskomen tijdens een nieuw spreekuur. De hulp is voor mensen die zich willen laten vaccineren, maar moeite hebben om een afspraak te maken. Het spreekuur start dinsdag.

"Het gaat niet om de persoonlijke afweging om je wel of niet te laten inenten", zo laat de Leidse bibliotheek weten.

Het spreekuur is van 10.30 tot 12.30 uur en elke dag op een andere plek. Op dinsdag is het bijvoorbeeld in bibliotheek Merenwijk en op woensdag in bibliotheek Stevenshof. BplusC vraagt de mensen die naar het spreekuur komen om de vaccinatiebrief, hun agenda en identiteitsbewijs mee te nemen.

"Veel mensen krijgen de komende tijd een brief met de oproep om een afspraak te maken voor de vaccinatie tegen corona. Daar kunnen mensen vragen over hebben, en ook een afspraak maken kan niet iedereen zelf. Daarom heeft BplusC met het Taalnetwerk Leiden e.o. en GGD Hollands Midden het initiatief genomen om mensen in de bibliotheek hierbij te helpen", aldus BplusC.