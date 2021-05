De Leidse regio denkt opnieuw na over de komst van een tramverbinding tussen Leiden en de kust. De regio is er al eens eerder tevergeefs mee bezig geweest, maar het plan ligt weer ter tafel. Het is een van de opties om de groeiende verkeersstromen aan te kunnen.

In de nabije toekomst komen er nog eens 30.000 woningen bij in de Leidse regio en kuststreek. Om grote verkeersdrukte te voorkomen, is een goed netwerk voor openbaar vervoer nodig, stelt de gemeente Leiden samen met het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland. Een lightrailverbinding van Leiden naar Katwijk en Noordwijk is daarbij volgens Leiden een optie.

Holland Rijnland is op zoek naar een uitbreiding van het openbaar vervoer. Voor de coronacrisis steeg het aantal reizigers via het ov fors. In het afgelopen jaar kwam dat tot stilstand, maar de verwachting is dat het na de crisis weer toeneemt. Samen met de bevolkingsgroei vraagt dit volgens de gemeente om een passend ov-systeem.

"We willen dit op een duurzame manier faciliteren", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Doordat er veel nieuwe woningen worden gebouwd is hoogwaardig ov-systeem nodig. Een lightrail is één van de mogelijkheden waar we rekening mee houden. De onderzoeksfase zal echter nog wel een aantal jaar duren."

De gemeente onderzoekt ook andere oplossingen. "We onderzoeken welke vorm van openbaar vervoer nodig is om de nieuwe reizigers te kunnen vervoeren. Naast de lightrail is een uitbreiding van het huidige R-net systeem ook een van de mogelijkheden. Vanaf 9 mei gaan er al R-netbussen rijden tussen Leiden en Katwijk."

Het is niet voor het eerst dat er plannen worden gemaakt voor een sneltram in de Leidse regio. Rond de eeuwwisseling probeerde de provincie Zuid-Holland de RijnGouweLijn te realiseren. Deze lightrailverbinding zou vanuit Gouda via Leiden naar Katwijk en Noordwijk lopen. De plannen leidden destijds tot veel commotie. In 2007 kwam dit zelfs tot een referendum. Uit de bindende uitslag bleek dat een meerderheid van de Leidenaren tegen was.