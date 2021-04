Kinderen van woonwagenkampbewoners kunnen mogelijk op het woonwagenkamp in de Leidse Merenwijk blijven als zij op zichzelf gaan wonen. Veel jonge bewoners moeten momenteel tegen hun zin uitwijken naar een plek buiten het kamp omdat ze op een wachtlijst staan.

Het Leidse college heeft verhuurder Holland Rijnland de opdracht gegeven om meer maatwerk te leveren bij de toewijzing van de woonwagens in de stad. Dit is een tijdelijk besluit. Ondertussen werkt Holland Rijnland aan een nieuw toewijzingssysteem.

De woonwagens in de Merenwijk worden gezien als sociale huurwoningen waarvoor inschrijving verplicht is. Omdat de wachtlijsten hiervoor vrij lang zijn en er geen nieuwe standplaatsen worden gebouwd, verhuizen kinderen van woonwagenkampbewoners met tegenzin naar andere woningen.

De Leidse SP-fractie stelde de kwestie een paar weken geleden in een brief aan het stadsbestuur aan de kaak. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen noemt het collegebesluit een eerste stap in de goede richting. "We gaan voorwaarts. Het is mooi dat het recht om in familieverband te wonen eindelijk door de gemeente wordt erkend en gehandhaafd."

Toch is de kwestie hiermee niet opgelost voor de SP. "In het besluit staat ook dat reizigers in de afgelopen tien jaar minimaal zes jaar aaneengesloten op het kamp gewoond moeten hebben om in aanmerking te komen voor een standplaats. Dat klopt niet", vindt Theeuwen.

"Doordat er al jaren een tekort aan standplaatsen is, zijn woonwagenbewoners gedwongen om tijdelijk in een stenen huis te gaan wonen. Zij hebben altijd de intentie gehad om terug te keren en moeten dus ook gebruik moeten kunnen maken van uitzondering op de regels", vindt Theeuwen.