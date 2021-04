De politie in Leiden heeft donderdagavond in de wijk Roomburg een man overmeesterd. Na een melding over een schietpartij kwamen meerdere eenheden naar de Drususlaan. Agenten in burger hielden de man onder schot en hebben hem daarna aangehouden.

Volgens een getuige reed de man in zijn auto met een snelheid van wel 100 tot 120 kilometer per uur door de wijk. Daarbij zou hij bijna de hond van de getuige aangereden hebben. Ook schold hij getuigen uit voor onder andere "kankerlijer" en "kankerhoer".

Wat zich precies in de wijk heeft afgespeeld, is momenteel nog onduidelijk. Wel laat de politie weten dat er inderdaad is geschoten. Dat gebeurde even verderop in de Octavialaan. De man zou op een vrouw geschoten hebben, maar die zou niet geraakt zijn.

In de auto van de aangehouden man vonden agenten een voorwerp dat op een vuurwapen leek. De politie zette de straat af en markeerde een 'plaats delict' met linten. Getuigen kunnen bellen met 0900-88 44.