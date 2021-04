Het kruispunt van de Plesmanlaan met de Vondellaan in Leiden wordt opnieuw ingericht. Dat blijkt uit plannen die het Leidse college bekendgemaakt heeft.

De verschillende fietstunneltjes en -oversteekplaatsen gaan plaatsmaken voor drie ruim opgezette fietstunnels. Het kruispunt wordt bovendien veel groener.

"Het kruispunt is nu ingewikkeld voor fietsers, dus dat wordt versimpeld. De fietspaden worden flink verbreed naar 4 meter, en rondom de drie nieuwe fietstunnels biedt een grote groene wand met allerlei planten een schuilplaats voor insecten, vleermuizen en vogels", aldus wethouder Ashley North (Openbare Ruimte).

Er komen 85 nieuwe bomen bij het kruispunt te staan. "Maar de natuurwinst is veel kleiner, want er moeten eerst 65 bomen weg", zegt North. "Er staan nu essen, maar veel daarvan zijn ziek. Om minder vatbaar te zijn voor plantenziektes gaan we verschillende bomensoorten door elkaar planten."

Doordat fietsers nergens meer de autoweg hoeven over te steken, wordt ook de doorstroming van het autoverkeer verbeterd. Bovendien komt er op het nieuwe kruispunt meer ruimte voor bussen. "De route over de Plesmanlaan naar Katwijk en Noordwijk wordt verbeterd, zodat het voldoet aan de standaard voor hoogwaardig openbaar vervoer."

Met het nieuwe kruispunt wordt de Vondellaan voorbereid op de komst van vier hoge woontorens. De plannen daarvoor zijn onderdeel van de gebiedsvisie van de gemeente Leiden.

Het plan voor het kruispunt kost 33 miljoen euro en ligt nu bij de gemeenteraad. De verwachting is dat die begin juni een definitief besluit zal nemen.