Een fietser is woensdag lichtgewond geraakt bij een botsing met een vrachtauto op de kruising van de Industrieweg en de Oranjelaan in Zoeterwoude-Rijndijk. Volgens omstanders zag de chauffeur de man op de fiets over het hoofd toen hij een bocht maakte.

Het ongeval vond plaats rond 15.00 uur. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis.

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De fiets van het slachtoffer is bij de aanrijding flink beschadigd geraakt.